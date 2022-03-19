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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси хочет отработать контракт с «ПСЖ» до конца

19 Марта 2022 • 16:06 Комментировать
Ланс
...
Клермон
Через 2 ч. 47 мин.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не планирует менять команду летом текущего года, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний аргентинец рассчитывает отработать контракт с французским клубом до конца. Главной целью игрока является поездка на Чемпионат мира в Катар, поэтому он хочет поддерживать игровую форму в составе «ПСЖ». Действующее соглашение Месси с парижанами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболится в 60 миллионов евро.  

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе прошлого года. В текущем розыгрыше  Лиги 1 на счету нападающего 2 забитых мяча и 11 результативных передач в 18 матчах. Также он забил 5 голов в семи встречах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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