Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

19 Марта 2022 • 13:47 Комментировать

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не собирается уходить из команды, несмотря на сообщения СМИ. Как отмечает L’Equipe, он полностью осознает, что пока не может приносить клубу пользу, но не хочет переезжать.

Напомним, что прошлым летом Рамос покинул мадридский «Реал», после чего он присоединился к «ПСЖ».

Из-за большого количества травм Серхио Рамос почти не появляется на поле в составе парижского клуба. В текущем сезоне он принял участие всего в четырех матчах французской Лиги 1.

Контракт Рамоса заканчивается летом 2023 года, а руководство «ПСЖ» может не продлить его из-за возраста защитника.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.03  19:00 Ланс ... Клермон 2.09 3.50 3.60
19.03  23:00 Нант ... Лилль 2.65 3.40 2.70
20.03  15:00 Монако ... ПСЖ 4.00 4.00 1.84
20.03  17:00 Анже ... Брест 2.18 3.50 3.40
20.03  17:00 Лорьян ... Страсбург 3.05 3.40 2.38
20.03  17:00 Ренн ... Метц 1.51 4.40 6.60
20.03  17:00 Бордо ... Монпелье 2.95 3.55 2.41
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
16:06 · Франция. Лига 1
Месси хочет отработать контракт с «ПСЖ» до конца
14:00 · Франция. Лига 1
Месси рискует не сыграть с «Монако» 2
13:47 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»
01:29 · Франция. Лига 1
Аргентинский тренер: «Свист в адрес Месси – это крах мирового футбола» 1
01:05 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» с трудом ушёл от поражения в матче с «Труа»
18 Марта
22:58 · Франция. Лига 1
Пакета превратился в Человека-паука ради своего сына
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присматривается к Бубакару Камара
14:02 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле: Не получилось в Англии, но я многому научился там
13:20 · Франция. Лига 1
Француским клубам разрешили подписывать игроков из России и Украины
12:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале
12:54 · Франция. Лига 1
Президент Ла Лиги уверен, что Мбаппе не останется в «ПСЖ»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Скаутам «Юнайтед» понравилась игра Муссы Дембеле
11:20 · Англия. Премьер-лига
Дэвид понравился Артете в матче против «Челси» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
Ауа может покинуть «Лион» летом
10:55 · Франция. Лига 1
Алвес считает, что Месси в «ПСЖ» не получает удовольствия от футбола
Все новости
Рекомендуем