Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не собирается уходить из команды, несмотря на сообщения СМИ. Как отмечает L’Equipe, он полностью осознает, что пока не может приносить клубу пользу, но не хочет переезжать.

Напомним, что прошлым летом Рамос покинул мадридский «Реал», после чего он присоединился к «ПСЖ».

Из-за большого количества травм Серхио Рамос почти не появляется на поле в составе парижского клуба. В текущем сезоне он принял участие всего в четырех матчах французской Лиги 1.

Контракт Рамоса заканчивается летом 2023 года, а руководство «ПСЖ» может не продлить его из-за возраста защитника.