Француским клубам разрешили подписывать игроков из России и Украины

Французским клубам разрешили сразу подписывать игроков из украинской и российской лиг.

Ранее ФИФА в порядке исключения разрешила игрокам обеих стран в одностороннем порядке расторгать свои контракты до 30 июня и подписывать контракты в других странах до 7 апреля.

Согласно новому разрешению, все французские клубы из двух высших дивизионов могут подписать по одному игроку из любой из двух лиг, если они не украинцы и не россияне. Теперь эта мера должна быть одобрена исполнительным комитетом Французской федерации футбола.