Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван лучшим футболистом Лиги 1 в феврале.

В прошлом месяце нападающий проаел 4 матча, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Он уже получал подобную награду в августе. Всего за свою карьеру во французском высшем дивизионе форвард удостаивался подобного звания семь раз.

В этом сезон в Лиге 1 Мбаппе в 25 матчах забил 15 мячей и раздал 10 голевых передач.

В последнее время форварда связывают с переходом в мадридский «Реал», но официального подтверждения пока не последовало.