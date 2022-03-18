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Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале

18 Марта 2022 • 12:58 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван лучшим футболистом Лиги 1 в феврале.

В прошлом месяце нападающий проаел 4 матча, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Он уже получал подобную награду в августе. Всего за свою карьеру во французском высшем дивизионе форвард удостаивался подобного звания семь раз.

В этом сезон в Лиге 1 Мбаппе в 25 матчах забил 15 мячей и раздал 10 голевых передач.

В последнее время форварда связывают с переходом в мадридский «Реал», но официального подтверждения пока не последовало.

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ПСЖ Килиан Мбаппе
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