Президент Ла Лиги уверен, что Мбаппе не останется в «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив французского форварда Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Тебас сказал, что не очень нормально, что Мбаппе всё ещё не определился с местом, где будет играть в следующем сезоне, но в парижском клубе французский футболист точно не останется. Напомним, что главным претендентом на подписание Килиана считается мадридский «Реал».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 25 встреч, в которых забил 15 мячей и сделал десять ассистов.