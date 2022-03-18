Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Алвес считает, что Месси в «ПСЖ» не получает удовольствия от футбола

18 Марта 2022 • 10:55 Комментировать

Опытный бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал журналистам о том, что думает по поводу нахождения аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Дани сказал, что ему кажется, что Лионель совсем не получает в парижском клубе удовольствия от футбола, ведь когда аргентинец по-настоящему счастлив, то его игра завораживает людей. Алвес отметил, что считает присутствие Месси в «ПСЖ» неуместным. Бразилец надеется, что когда-нибудь Лионель обязательно вернётся в «Барселону».

Напомним, что Лионель Месси прошлым летом покинул каталонскую команду и на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Сент-Этьен ... Труа 2.35 3.55 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
11:20 · Англия. Премьер-лига
Дэвид понравился Артете в матче против «Челси»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Ауа может покинуть «Лион» летом
10:55 · Франция. Лига 1
Алвес считает, что Месси в «ПСЖ» не получает удовольствия от футбола
08:41 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Монако» назвал Мбаппе лучшим игроком поколения
05:10 · Испания. Ла Лига
Рамос проиграл суд испанскому тореадору
17 Марта
23:59 · Франция. Лига 1
Парижские фанаты атаковали автомобиль защитника «ПСЖ»
23:18 · Франция. Лига 1
Роналдиньо: «Звёзды «ПСЖ» ещё добьются успеха»
22:04 · Германия. Бундеслига
Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них
19:30 · Испания. Ла Лига
Дешам: Мне всё равно, в каком клубе играет Мбаппе
19:07 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет переманить спортивного директора из «Ливерпуля» 2
18:29 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» просмотрят Муссу Дембеле в матче Лиги Европы
16:23 · Франция. Лига 1
Вальверде о Мбаппе: «Он молод, но обладает таким опытом, как будто очень стар»
11:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приостановил сотрудничество с российским букмекером
10:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ищут замену Мбаппе в Мюнхене
09:16 · Франция. Лига 1
Инженер из Перу проделал 10 тысяч км, чтобы увидеть Месси и поддержать его после освистываний
Все новости
Рекомендуем