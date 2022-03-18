Алвес считает, что Месси в «ПСЖ» не получает удовольствия от футбола

Опытный бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал журналистам о том, что думает по поводу нахождения аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Дани сказал, что ему кажется, что Лионель совсем не получает в парижском клубе удовольствия от футбола, ведь когда аргентинец по-настоящему счастлив, то его игра завораживает людей. Алвес отметил, что считает присутствие Месси в «ПСЖ» неуместным. Бразилец надеется, что когда-нибудь Лионель обязательно вернётся в «Барселону».

Напомним, что Лионель Месси прошлым летом покинул каталонскую команду и на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».