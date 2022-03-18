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Экс-тренер «Монако» назвал Мбаппе лучшим игроком поколения

18 Марта 2022 • 08:41 Комментировать

Экс-наставник «Монако» Леонардо Жардим в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Жардим сказал, что Килиан уже в «Монако» был топ-игроком, а теперь он набрался опыта и в каждом матче творит на поле настоящие чудеса. Тренер отметил, что считает Мбаппе лучшим игроком поколения, который обязательно в ближайшее время выиграет свой «Золотой мяч».

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 25 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и 10 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Жардим Килиан Мбаппе
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