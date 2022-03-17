Парижские фанаты атаковали автомобиль защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава попал под атаку агрессивно настроенных болельщиков клуба.

Покидая тренировочную базу клуба «Камп де Лож» в четверг вечером, Кюрзава столкнулся с группой болельщиков на светофоре, которые кричали левому защитнику, чтобы он покинул «Парк де Пренс». Дверь автомобиля Кюрзавы впоследствии была открыта, и между игроком и фанатами произошла потасовка. Всё это время болельщики продолжали оскорблять футболиста.

Инцидент произошел на фоне протестов фанатов клуба, которые были разочарованы вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов.