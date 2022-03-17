Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Парижские фанаты атаковали автомобиль защитника «ПСЖ»

17 Марта 2022 • 23:59 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава попал под атаку агрессивно настроенных болельщиков клуба.

Покидая тренировочную базу клуба «Камп де Лож» в четверг вечером, Кюрзава столкнулся с группой болельщиков на светофоре, которые кричали левому защитнику, чтобы он покинул «Парк де Пренс». Дверь автомобиля Кюрзавы впоследствии была открыта, и между игроком и фанатами произошла потасовка. Всё это время болельщики продолжали оскорблять футболиста.

Инцидент произошел на фоне протестов фанатов клуба, которые были разочарованы вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Левен Кюрзава
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Сент-Этьен ... Труа 2.35 3.55 3.00
Все матчи
Новости
17 Марта
23:59 · Франция. Лига 1
Парижские фанаты атаковали автомобиль защитника «ПСЖ»
23:18 · Франция. Лига 1
Роналдиньо: «Звёзды «ПСЖ» ещё добьются успеха»
22:04 · Германия. Бундеслига
Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них
19:30 · Испания. Ла Лига
Дешам: Мне всё равно, в каком клубе играет Мбаппе
19:07 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет переманить спортивного директора из «Ливерпуля» 2
18:29 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» просмотрят Муссу Дембеле в матче Лиги Европы
16:23 · Франция. Лига 1
Вальверде о Мбаппе: «Он молод, но обладает таким опытом, как будто очень стар»
11:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приостановил сотрудничество с российским букмекером
10:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ищут замену Мбаппе в Мюнхене
09:16 · Франция. Лига 1
Инженер из Перу проделал 10 тысяч км, чтобы увидеть Месси и поддержать его после освистываний
09:08 · Франция. Лига 1
Ди Мария хочет продлить контракт с «ПСЖ»
01:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подпишет форварда «Барселоны» для замены Ди Марии
00:16 · Франция. Лига 1
Руди Гарсия соскучился по работе
16 Марта
17:00 · Франция. Лига 1
Венгер: «Мбаппе лучше Холанна»
13:21 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле достиг устной договоренности с «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем