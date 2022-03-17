«ПСЖ» приостановил сотрудничество с российским букмекером

Руководители «ПСЖ» решили прекратить сотрудничество с известной российской букмекерской конторой «Фонбет».

По информации France Bleu, парижская команда приостановила сотрудничество с российским букмекером из-за ситуации на Украине. Контракт «Фонбета» с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года. Стоит отметить, что парижане не стали закрывать свою академию в России, в которой сейчас занимаются около 500 детей разных возрастов.

Напомним, что на данный момент «ПСЖ» занимает первую строчку во французском чемпионате и на 15 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Марселя».