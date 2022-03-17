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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» приостановил сотрудничество с российским букмекером

17 Марта 2022 • 11:53 Комментировать

Руководители «ПСЖ» решили прекратить сотрудничество с известной российской букмекерской конторой «Фонбет».

По информации France Bleu, парижская команда приостановила сотрудничество с российским букмекером из-за ситуации на Украине. Контракт «Фонбета» с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года. Стоит отметить, что парижане не стали закрывать свою академию в России, в которой сейчас занимаются около 500 детей разных возрастов.

Напомним, что на данный момент «ПСЖ» занимает первую строчку во французском чемпионате и на 15 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Фонбет
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