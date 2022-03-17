«ПСЖ» ищут замену Мбаппе в Мюнхене

«ПСЖ» интересуется Левандовски.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заинтересовал «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, боссы парижского гранда видят в поляке замену Килиану Мбаппе, который летом скорее всего перейдёт в мадридский «Реал».

Контракт Левандовски истекает летом 2023 года, а переговоры о новом пока не ведутся.

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забив 43 мяча и отдав четыре голевые передачи.