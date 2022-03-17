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Ди Мария хочет продлить контракт с «ПСЖ»

17 Марта 2022 • 09:08 Комментировать

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария был бы не против продлить соглашение с парижской командой.

Окружение игрока считает, что Анхель готов подписать с парижским клубом новое краткосрочное соглашение, но спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не заинтересован в этом. Напомним, что действующий договор 34-летнего аргентинского футболиста с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французской лиге 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария Лига 1
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