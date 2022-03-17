Ди Мария хочет продлить контракт с «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария был бы не против продлить соглашение с парижской командой.

Окружение игрока считает, что Анхель готов подписать с парижским клубом новое краткосрочное соглашение, но спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не заинтересован в этом. Напомним, что действующий договор 34-летнего аргентинского футболиста с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французской лиге 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.