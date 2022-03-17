«ПСЖ» подпишет форварда «Барселоны» для замены Ди Марии

Руководители «ПСЖ» продолжают работать на рынке трансферов. На этот раз стало известно, кто заменит Анхеля Ди Марию.

Издание Get French Football News сообщает о том, что замена аргентинцу — Усман Дембеле. Летом у француза заканчивается контракт с каталонским грандом. Новое соглашение стороны не согласовали.

Недавно стало известно, что Париж отказался от нового контракта с Ди Марией. Основная задача — подписание Дембеле в качестве свободного агента.

Агент футболиста несколько раз встречался с руководителями столичного клуба. Вероятно, стороны согласовали условия личного договора.