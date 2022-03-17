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Чемпионат Франции. 1 лига

Руди Гарсия соскучился по работе

17 Марта 2022 • 00:16 Комментировать

Французский специалист Руди Гарсия уже почти год остается без работы, и он признался, что хотел бы поскорее вернуться к тренерской деятельности. Руди привлекает идея поискать себе работу в Италии - ранее он тренировал «Рому». Его последним клубом, впрочем, был «Лион». По словам Гарсии, в свое время у него была возможность возглавить такой клуб, как «Манчестер Юнайтед».

- Хочу найти себе клуб на следующий сезон. Есть предпочтения, Англия или Испания, но я не откажусь и от Италии. У меня были разные предложения, и даже от «Манчестер Юнайтед», я решил улучшить свой английский язык. Считаю необходимым знать язык страны, в которой живешь. В «Марселе» и «Лионе» были игроки, которые раздражали меня тем, что не желали учить французский. И когда я вижу, как Анчелотти все равно говорит по-французски, хотя он давно уже не работает во Франции, то понимаю его уровень, - цитирует слова Гарсии Le Figaro.
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Евро-Футбол.Ру,
Руди Гарсия
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