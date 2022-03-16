Роналдиньо о Месси: Скоро он снова начнёт выигрывать титулы

Чемпион мира и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поддержал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У Месси сейчас не лучший момент, но я не сомневаюсь в нем после всего, что он сделал для футбола. Я уверен, что он скоро снова будет выигрывать титулы и будет считаться лучшим в мире», - сказал Роналдиньо на пресс-конференции.

В матче чемпионата Франции против «Бордо» Лионель Месси был освистан фанатами парижского клуба, которые были недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов.

В этом сезоне аргентинский нападающий провел 18 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

В последнее время муссируется информация, что аргентинец желает вернуться в «Барселону».