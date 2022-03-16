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Чемпионат Франции. 1 лига

Роналдиньо о Месси: Скоро он снова начнёт выигрывать титулы

16 Марта 2022 • 12:29 Комментировать (1)

Чемпион мира и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поддержал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У Месси сейчас не лучший момент, но я не сомневаюсь в нем после всего, что он сделал для футбола. Я уверен, что он скоро снова будет выигрывать титулы и будет считаться лучшим в мире», - сказал Роналдиньо на пресс-конференции.

В матче чемпионата Франции против «Бордо» Лионель Месси был освистан фанатами парижского клуба, которые были недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов.

В этом сезоне аргентинский нападающий провел 18 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

В последнее время муссируется информация, что аргентинец желает вернуться в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси ПСЖ
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