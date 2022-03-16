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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» собирается разогнать своих «ультрас»

16 Марта 2022 • 09:17 Комментировать

По данным L’Équipe, ПСЖ рассматривает возможность роспуска своей ультрас-группы Collectif Ultras Paris (CUP).

Во время воскресной игры чемпионата Франции против «Бордо» («ПСЖ» выиграл 3:0) фанаты «ультрас», недовольные неудачными результатами клуба в Лиге чемпионов, освистали Неймара и Лионеля Месси, а также выставили баннеры, требующие отставки руководства команды. Вечером того же дня на тренировочной базе «ПСЖ» появились новые сообщения протеста, однако с тех пор выяснилось, что CUP не несет за это ответственности. Однако «ПСЖ» подал официальные жалобы на эти инциденты.

Сейчас руководство клуба решает вопрос о роспуске ультрас-группировок.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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