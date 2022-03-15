«ПСЖ» предложил «Барселоне» подписать Неймара

Руководители «ПСЖ» связались с «Барселоной» и предложили оформить трансфер Неймара. О данной новости сообщает издание Foot Mercato.

На данный момент Неймар не является неприкасаемым игроком, а руководители «ПСЖ» пытаются найти для нападающего новый клуб в течение последних нескольких месяцев.

Недавно парижане провели переговоры с рядом европейских грандов, включая «Барселону». Основной вопрос — продажа Неймара, который не входит в долгосрочные планы.

Непонятно, каким образом может отреагировать менеджмент «Барселоны» на данное предложение.