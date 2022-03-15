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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» предложил «Барселоне» подписать Неймара

15 Марта 2022 • 18:40 Комментировать (2)

Руководители «ПСЖ» связались с «Барселоной» и предложили оформить трансфер Неймара. О данной новости сообщает издание Foot Mercato.

На данный момент Неймар не является неприкасаемым игроком, а руководители «ПСЖ» пытаются найти для нападающего новый клуб в течение последних нескольких месяцев.

Недавно парижане провели переговоры с рядом европейских грандов, включая «Барселону». Основной вопрос — продажа Неймара, который не входит в долгосрочные планы.

Непонятно, каким образом может отреагировать менеджмент «Барселоны» на данное предложение.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар
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