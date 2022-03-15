Неймар не уйдет из «ПСЖ», а клуб не планирует продавать бразильца

Стало известно, какое решение принял Неймар относительно продолжения карьеры.

Бразильский форвард не собирается покидать Париж. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Более того, «ПСЖ» не принял решения о продаже футбола. Агрессивная риторика началась после вылета из Лиги Чемпионов, а ситуацию вокруг клуба раздули СМИ. Импульсивных решений никто принимать не будет.

Сам Неймар очень расстроен ситуацией после матча с «Бордо» (3:0). Бразилец понимает, что несет ответственность, но не является центром негатива в команде и ужасных результатов. Нападающий не в первый раз попадает под шквал критики.