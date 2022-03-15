Аллегри не думает о смене клуба

Вопреки слухам об интересе «ПСЖ», Аллегри не хочет покидать «Ювентус».

Несмотря на последние слухи, никаких переговоров между Массимилиано Аллегри и «ПСЖ» не ведётся. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, Аллегри хочет остаться в «Ювентусе», контракт с которым, включающий бонус в €9 млн в год, истекает в 2025 году.

Напомним, что ранее появилась информация, что 54-летний специалист входит в шорт-лист «ПСЖ».

В текущем сезоне «Ювентус» под руководством итальянского тренера занимает четвёртое место в Серии А имея в своём активе 56 очков после 29 туров. Отрыв от идущего первым «Милана» составляет семь баллов.