Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»

15 Марта 2022 • 08:50 Комментировать

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси больше не входит в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии портала Goal.com.

За последнее время 34-летний аргентинец опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на получение «Золотого мяча». Лидером этого рейтинга является польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски. Следом расположились Карим Бензема из «Реала» и египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Стоит отметить, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом рейтинге идёт на 16-м месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Золотой Мяч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отдаст Савиньо в аренду в «Труа»
08:50 · Франция. Лига 1
Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»
08:28 · Франция. Лига 1
Свист болельщиков «ПСЖ» мотивирует Месси
08:06 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Ювентуса» сравнил Месси с божьим избранником
14 Марта
23:57 · Франция. Лига 1
Жена Месси сдерживала слезы на матче «ПСЖ» с «Бордо» 3
23:24 · Франция. Лига 1
Неймар не делал запрос с просьбой об уходе из «ПСЖ»
23:08 · Франция. Лига 1
Артета и Конте попали в шорт-лист «ПСЖ» на должность главного тренера
22:45 · Франция. Лига 1
«Бенфика» ведет переговоры с одним из лидеров «ПСЖ»
21:43 · Франция. Лига 1
Неймар может покинуть «ПСЖ»
20:49 · Франция. Лига 1
Рамос намерен уйти из «ПСЖ» грядущим летом
20:33 · Испания. Ла Лига
Дембеле договаривается с «ПСЖ»
20:00 · Франция. Лига 1
Паратичи не планирует уходить в «ПСЖ» будущим летом
19:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может избавиться от Икарди будущим летом
18:59 · Франция. Лига 1
Ди Канио: «Месси – бесхарактерный инопланетянин. Я предпочитаю Криштиану» 2
18:41 · Франция. Лига 1
Неймар не планирует покидать «ПСЖ» будущим летом
Все новости
Рекомендуем