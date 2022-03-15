Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси больше не входит в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии портала Goal.com.

За последнее время 34-летний аргентинец опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на получение «Золотого мяча». Лидером этого рейтинга является польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски. Следом расположились Карим Бензема из «Реала» и египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Стоит отметить, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом рейтинге идёт на 16-м месте.