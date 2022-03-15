Полузащитник «Ювентуса» сравнил Месси с божьим избранником

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Артур заявил, что на Месси как будто бы сам Господь указал пальцем, ведь аргентинец на поле творит просто фантастические вещи. Бразилец отметил, что у него создаётся впечатление, что Лионель видит поле сверху. Полузащитник добавил, что Лионель замкнутый, но в то же время довольно общительный.

Напомним, что Артур успел поиграть вместе с Лионелем Месси в «Барселоне». Прошлым летом аргентинец перебрался из каталонского клуба в «ПСЖ».