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Чемпионат Франции. 1 лига

Жена Месси сдерживала слезы на матче «ПСЖ» с «Бордо»

14 Марта 2022 • 23:57 Комментировать (1)

В интернете появились фотографии жены нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — Антонеллы Рокуццо, которая находилась на трибунах в матче 28 тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

Девушка была крайне расстроена поведением фанатов, которые массово критиковали ее мужа после вылета из Лиги Чемпионов. Антонелла сдерживала слезы и постоянно прикусывала губу, а общее состояние супруги аргентинца было понятно абсолютно каждому.

Напоминаем, что в матче с «Бордо» больше всего досталось Лео и Неймару. Фанаты не просто критиковали футболистов, а оскорбляли лидеров атаки и призывали покинуть Париж.


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