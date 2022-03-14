Жена Месси сдерживала слезы на матче «ПСЖ» с «Бордо»

В интернете появились фотографии жены нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — Антонеллы Рокуццо, которая находилась на трибунах в матче 28 тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

Девушка была крайне расстроена поведением фанатов, которые массово критиковали ее мужа после вылета из Лиги Чемпионов. Антонелла сдерживала слезы и постоянно прикусывала губу, а общее состояние супруги аргентинца было понятно абсолютно каждому.

Напоминаем, что в матче с «Бордо» больше всего досталось Лео и Неймару. Фанаты не просто критиковали футболистов, а оскорбляли лидеров атаки и призывали покинуть Париж.