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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар не делал запрос с просьбой об уходе из «ПСЖ»

14 Марта 2022 • 23:24 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Неймар попал в тяжелую ситуацию. Футболист постоянно попадает под критику в клубе, а на этот раз у фанатов появился еще один повод: вылет из Лиги Чемпионов.

Издание RMC Sport сообщает, что футболист самостоятельно не подавал запросов руководству о желании покинуть клуб.

Своим родственникам бразилец признался, что текущая ситуация полностью не устраивает его. Негативная атмосфера в клубе не позволяет комфортно чувствовать себя на поле, отсюда негативные результаты. Неймар не понимает, почему именно его сделали одним из основных виновников вылета из Лиги Чемпионов. Футболист надеется, что ситуация улучшится и фанаты перестанут открыто критиковать его.

Контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

Недавно появилась информация, что руководители «ПСЖ» готовы продать футболиста в любой другой клуб за 100 млн евро.


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ПСЖ Неймар
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