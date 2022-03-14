«Бенфика» ведет переговоры с одним из лидеров «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария имеет все шансы для того, чтобы вернуться в «Бенфику».

34-летний футболист на данный момент имеет контракт с «ПСЖ» до следующего лета. Французы ясно дали понять футболисту, что не планируют подписывать с ним новое соглашение.

Руководители «Бенфики», по информации портала Record, уже связались с аргентинцем и провели первый раунд переговоров.

Ди Мария выступал за португальский клуб ранее с 2007 по 2010 годы, а после перешел в мадридский «Реал» за сумму в 33 млн евро.