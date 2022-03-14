Паратичи не планирует уходить в «ПСЖ» будущим летом

Журналист Давид Орнштейн в своем аккаунте в «Твиттере» сообщил о том, что спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи не собирается покидать «Тоттенхэм» ради получения работы в «ПСЖ».

В СМИ активно обсуждают увольнение Леонардо с поста спортивного директора парижан. Функционер не оправдал надежд, поэтому летом покинет французский гранд.

Контракт Паратичи с «Тоттенхэмом» действует до конца 2022 года. Менять место работы специалист не планирует. Он желает отработать трудовое соглашение, а после принять решение.