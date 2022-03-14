Неймар не планирует покидать «ПСЖ» будущим летом

Издание RMC Sport проработало вопрос о возможном уходе Неймара из «ПСЖ». Журналисты связались с окружением нападающего, на что получили негативный ответ в отношении отъезда из Парижа.

В последнем матче с «Бордо» (3:0) бразилец очень серьезно расстроился из-за поведения фанатов, которые освистывали его и Лионеля Месси. Форвард подвергся многочисленным оскорблениям, а сразу после появилась масса информации о желании клуба продать Неймара в другую команду за 100 млн евро.

Окружение футболиста уверяет, что покидать Париж футболист не намерен. Пока подобных сигналов от игрока не поступало.