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Неймар не планирует покидать «ПСЖ» будущим летом

14 Марта 2022 • 18:41 Комментировать

Издание RMC Sport проработало вопрос о возможном уходе Неймара из «ПСЖ». Журналисты связались с окружением нападающего, на что получили негативный ответ в отношении отъезда из Парижа.

В последнем матче с «Бордо» (3:0) бразилец очень серьезно расстроился из-за поведения фанатов, которые освистывали его и Лионеля Месси. Форвард подвергся многочисленным оскорблениям, а сразу после появилась масса информации о желании клуба продать Неймара в другую команду за 100 млн евро.

Окружение футболиста уверяет, что покидать Париж футболист не намерен. Пока подобных сигналов от игрока не поступало.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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