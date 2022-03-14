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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» разгорелся новый конфликт: игроки недовольны капитаном команды

14 Марта 2022 • 17:53 Комментировать

После провала в Лиге Чемпионов в «ПСЖ» разгорается масса конфликтов. Летом принято решение полностью перестроить клуб и распродать ряд игроков.

Сегодня издание L'Equipe сообщает о том, что футболисты клуба недовольны капитаном команды — Маркиньосом.

Основная претензия — у бразильца отсутствует менталитет лидера, он не обладает лидерскими качествами, которые обязаны присутствовать у капитана. Маркиньосу всерьез досталось после вылета клуба из Лиги Чемпионов, поэтому последствия будут разгребать еще очень долго.

Также футболисты понимают, что вскоре команду покинет и главный тренер — Маурисио Почеттино. Руководители недовольны работой аргентинца. Негативный фон сильно ударил по общему психологическому состоянию коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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