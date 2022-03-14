Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Фанаты «ПСЖ» намерены продолжить протесты

14 Марта 2022 • 14:08 Комментировать (1)

L’Équipe сообщает, что протест болельщиков «Пари Сен-Жермен» против руководства клуба продолжится, несмотря на разгромную победу над «Бордо».

Парижский клуб в прошедшем туре Лиги 1 выиграл у «Бордо» со счетом 3:0. При этом главные звезды команды – Лионель Месси и Неймар – были освистаны фанатами, которые были недовольны вылетом клуба из Лиги чемпионов.

Недавно троим представителям фанатской группировки CUP было запрещено посещать матчи «ПСЖ». Такое же наказание получили все участники другой фанатской фракции Ferveur Parisienne, после того как во время кубкового матча против «Лиона» участники движения спровоцировали беспорядки в толпе болельщиков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
15:10 · Франция. Лига 1
Ди Мария готов уйти из «ПСЖ» свободным агентом
14:53 · Испания. Ла Лига
Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»
14:15 · Франция. Лига 1
На стадионе «ПСЖ» появились граффити, гласящие, что Париж никогда не будет Катарским 2
14:08 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» намерены продолжить протесты 1
14:02 · Франция. Лига 1
Неймар расстроился из-за того, что фанаты «ПСЖ» освистывали его на матче с «Бордо»
13:34 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Монако»
13:30 · Франция. Лига 1
Французские журналисты назвали Месси одним из лучших игроков матча с «Бордо» 2
12:12 · Испания. Ла Лига
«Лион» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала»
11:53 · Франция. Лига 1
Почеттино о реакции болельщиков: «Мы понимаем разочарование и досаду»
09:25 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» высказался о поражении в матче со «Страсбургом»
07:16 · Франция. Лига 1
Одной из проблем «ПСЖ» является усугубляющаяся взаимная неприязнь Почеттино и Леонардо
03:32 · Франция. Лига 1
«Лион» проводит свой худший сезон с 1997 года
02:51 · Франция. Лига 1
«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»
00:11 · Испания. Ла Лига
Источник: Месси мечтает вернуться в «Барселону» 5
13 Марта
22:28 · Франция. Лига 1
Вейналдум: Переход в «ПСЖ» был ошибкой
Все новости
Рекомендуем