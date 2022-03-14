Тренер «Монако» высказался о поражении в матче со «Страсбургом»

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в поединке французского чемпионата со «Страсбургом».

Клеман сказал, что он не пытается оправдаться за поражение, но «Страсбург» забил свой единственный мяч со стандарта, которого не должно было быть. Тренер монегасков отметил, что он разочарован поведением своей команды, которая последние полчаса играла спустя рукава, хотя футболисты должны были биться до самого конца.

Напомним, что «Монако» уступил «Страсбургу» со счётом 0:1. На данный момент подопечные Клемана идут на девятой строчке в таблице Лиги 1.