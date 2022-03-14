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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» проводит свой худший сезон с 1997 года

14 Марта 2022 • 03:32 Комментировать
Брест
1:4
Марсель
окончен

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции «Лион» принимал дома «Ренн» и буквально «сгорел» еще в первом тайме - 0:3 после первых сорока пяти минут. Такого с «ткачами» на родном стадионе не было с далекого 1989 года, когда команда пропустила три мяча в первом тайме от марсельского «Олимпика».

Также «Лион» опустился на десятое место после двадцати восьми туров, и столь плохого сезона для «Лиона» не было с 1996/1997, когда команда занимала 11-е место после двадцати восьми туров французского чемпионата. Тогда «Лион» в итоге поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Сейчас до конца сезона остаются еще десять туров.

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Лион
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окончен Брест 1:4 Марсель 3.70 3.40 2.08
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