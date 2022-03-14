«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции «Марсель» крупно переиграл на выезде «Брест», забив четыре мяча и пропустив всего лишь один. Этот успех позвонил провансальцам подняться на второе место в турнирной таблице, так как прямой конкурент, «Ницца», не сумела переиграть «Монпелье».

Интересно, что в следующем, двадцать девятом туре, «Марсель» сыграет как раз с «Ниццей».