«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции «Марсель» крупно переиграл на выезде «Брест», забив четыре мяча и пропустив всего лишь один. Этот успех позвонил провансальцам подняться на второе место в турнирной таблице, так как прямой конкурент, «Ницца», не сумела переиграть «Монпелье».
Интересно, что в следующем, двадцать девятом туре, «Марсель» сыграет как раз с «Ниццей».
Протокол игры
|3'Жерсон Сантос (0:1)
|63'Милик Аркадиуш (0:2)
|71'Арит Амин (0:3)
|(1:3) Кардона Ирвин90'
|90'Юндер Дженгиз (1:4)
Бизот Марко•Дюверн Жан-Кевин•Бен Дени•Брассье Лилиан•Уронен Йере•Онора Франк•Маньетти Уго 66' (Мунье Стив ( 66') •Белькебла Арис•Белайли Юсеф 66' (Дель Кастильо Ромен ( 66') •Ле Дуарон Жереми 66' (Агум Люсьен ( 66') •Сатриано Мартин 35' 77' (Кардона Ирвин ( 77')
Пау Лопес•Лирола Поль•Балерди Леонардо 70' (Перес Луан ( 70' ) • 90'Салиба Вильям • 77'Колашинац Сеад 70' (Чалета-Цар Дуе ( 70') •Гендузи Маттео 33' 82' (Ронжье Валентин ( 82') •Камара Бубакар•Гуйе Пап • 89'Арит Амин 82' (Юндер Дженгиз ( 82') •Жерсон Сантос•Милик Аркадиуш 70' (Бакамбу Седрик ( 70')
13 марта. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".