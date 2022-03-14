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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»

14 Марта 2022 • 02:51 Комментировать
Брест
1:4
Марсель
окончен

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции «Марсель» крупно переиграл на выезде «Брест», забив четыре мяча и пропустив всего лишь один. Этот успех позвонил провансальцам подняться на второе место в турнирной таблице, так как прямой конкурент, «Ницца», не сумела переиграть «Монпелье».

Интересно, что в следующем, двадцать девятом туре, «Марсель» сыграет как раз с «Ниццей».

Протокол игры  
Брест 1:4Марсель
  3'Жерсон Сантос (0:1)
  63'Милик Аркадиуш (0:2)
  71'Арит Амин (0:3)
(1:3) Кардона Ирвин90'   
  90'Юндер Дженгиз (1:4)
Бизот МаркоДюверн Жан-КевинБен ДениБрассье ЛилианУронен ЙереОнора ФранкМаньетти Уго  66' (Мунье Стив (  66') Белькебла АрисБелайли Юсеф  66' (Дель Кастильо Ромен (  66') Ле Дуарон Жереми  66' (Агум Люсьен (  66') Сатриано Мартин   35'  77' (Кардона Ирвин (  77')
Запасные: Ларсонне ГотьеМбок ХиангаСаид РафикиФоссурье ЖюльенЛасне Пол
Пау ЛопесЛирола ПольБалерди Леонардо  70' (Перес Луан (  70'   90') Салиба Вильям   77'Колашинац Сеад  70' (Чалета-Цар Дуе (  70') Гендузи Маттео   33'  82' (Ронжье Валентин (  82') Камара БубакарГуйе Пап   89'Арит Амин  82' (Юндер Дженгиз (  82') Жерсон СантосМилик Аркадиуш  70' (Бакамбу Седрик (  70')
Запасные: Манданда СтивДе ла Фуэнте КонрадБамба Дьенг АмадуЭнрике Луис III
13 марта. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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окончен Лион 2:4 Ренн 2.07 3.50 3.60
окончен Брест 1:4 Марсель 3.70 3.40 2.08
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Сегодня, 14 Марта
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«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»
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