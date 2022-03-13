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Вейналдум: Переход в «ПСЖ» был ошибкой

13 Марта 2022 • 22:28 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум признался нидерландскому изданию NOS, что его переход в «ПСЖ» оказался ошибкой. Он отметил, что его положение в клубе оказалось не таким, на какое он рассчитывал.

«Но это футбол, и мне придется научиться с этим справляться. Я боец. Я должен сохранять позитивный настрой и усердно работать, чтобы изменить ситуацию», - сказал он.

Футболист перешел в «ПСЖ» летом прошлого года. Сейчас он входит в список игроков, от которых клуб хочет избавиться в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Вейналдум сыграл за «ПСЖ» 23 матча, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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