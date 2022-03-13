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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ренн» победил «Лион» и вышел на третье место в турнирной таблице

13 Марта 2022 • 22:04 Комментировать
Лион
2:4
Ренн
окончен
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле потерпел поражение от «Ренна» со счетом 2:4.

В составе победителей голы забили Бенжамин Буриго, Баптист Сантамария, Ловро Майер и Мартин Террье.

За «Лион» гол забил Мусса Дембеле и автогол на счету у Хамари Траоре.

«Ренн» добился четвертой победы подряд в чемпионате и набрал 49 очков. Команда расположилась на третьем месте.  

«Лион» с 41 очком остался на 10-м месте.

Протокол игры  
Лион 2:4Ренн
  11'Буриго Бенжамен (0:1)
  13'Сантамария Батист (0:2)
  45'Майер Ловро (0:3)
  49'Терье Мартен (0:4)
(1:4) Траоре Амари59'   
(2:4) Дембеле Мусса II82'   
Лопеш АнтониДюбуа Лео  46' (Кадевере Тино (  46') Мендес Тьяго   11'  46' (Гюсто Мало (  46') Люкеба КастеллоЭмерсон ПалмиериКакере МаксансН'Домбеле Тангай   20'  79' (Да Сильва Дамьен (  79') Февр РоменПакета Лукас  79' (Ауа Уссем (  79') Экамби Карл Токо  78' (Рен-Аделед Жефф (  78') Дембеле Мусса II
Запасные: Боннви КейнПоллерсбек ЮлианМилагрес ЭнрикеБаркола Бредли
Гомис Альфред   80'Траоре АмариОмари ВармедАгер НаифТрюффер Адриен   27'  77' (Мелинг Биргер (  77') Буриго БенжаменСантамария БатистМартин ЙонасМайер Ловро  66' (Тэт Флавьен (  66') Лаборд Гаэтан  90' (Гирасси Серу (  90') Терье Мартен  65' (Докю Жереми (  65'   68')
Запасные: Алемдар ДоганДиуф ЭндиБелосьян ЖенуэльАссиньон ЛоренсЧауна Лум
13 марта. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен ПСЖ 3:0 Бордо 1.13 9.00 21.00
окончен Клермон 0:2 Лорьян
окончен Метц 0:0 Ланс
окончен Страсбург 1:0 Монако 2.55 3.15 2.95
окончен Анже 0:1 Реймс 2.35 2.90 3.65
окончен Лион 2:4 Ренн 2.07 3.55 3.55
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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