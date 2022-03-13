«Ренн» победил «Лион» и вышел на третье место в турнирной таблице

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле потерпел поражение от «Ренна» со счетом 2:4.

В составе победителей голы забили Бенжамин Буриго, Баптист Сантамария, Ловро Майер и Мартин Террье.

За «Лион» гол забил Мусса Дембеле и автогол на счету у Хамари Траоре.

«Ренн» добился четвертой победы подряд в чемпионате и набрал 49 очков. Команда расположилась на третьем месте.

«Лион» с 41 очком остался на 10-м месте.