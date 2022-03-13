«Ренн» победил «Лион» и вышел на третье место в турнирной таблице

В составе победителей голы забили Бенжамин Буриго, Баптист Сантамария, Ловро Майер и Мартин Террье.
За «Лион» гол забил Мусса Дембеле и автогол на счету у Хамари Траоре.
«Ренн» добился четвертой победы подряд в чемпионате и набрал 49 очков. Команда расположилась на третьем месте.
«Лион» с 41 очком остался на 10-м месте.
Протокол игры
|11'Буриго Бенжамен (0:1)
|13'Сантамария Батист (0:2)
|45'Майер Ловро (0:3)
|49'Терье Мартен (0:4)
|(1:4) Траоре Амари59'
|(2:4) Дембеле Мусса II82'
Лопеш Антони•Дюбуа Лео 46' (Кадевере Тино ( 46') •Мендес Тьяго 11' 46' (Гюсто Мало ( 46') •Люкеба Кастелло•Эмерсон Палмиери•Какере Максанс•Н'Домбеле Тангай 20' 79' (Да Сильва Дамьен ( 79') •Февр Ромен•Пакета Лукас 79' (Ауа Уссем ( 79') •Экамби Карл Токо 78' (Рен-Аделед Жефф ( 78') •Дембеле Мусса II
Гомис Альфред • 80'Траоре Амари•Омари Вармед•Агер Наиф•Трюффер Адриен 27' 77' (Мелинг Биргер ( 77') •Буриго Бенжамен•Сантамария Батист•Мартин Йонас•Майер Ловро 66' (Тэт Флавьен ( 66') •Лаборд Гаэтан 90' (Гирасси Серу ( 90') •Терье Мартен 65' (Докю Жереми ( 65' ) 68'
13 марта. Стадион "Гроупама Арена".