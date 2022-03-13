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«ПСЖ» связался со спортивным директором «Тоттенхэма»

13 Марта 2022 • 20:16 Комментировать (2)

Руководство «ПСЖ» связалось с управляющим директором лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, сообщает TuttoMercatoWeb.

Предполагается, что Паратичи является кандидатом на пост спортивного директора парижского клуба, после того, как появилась информация о возможном увольнении действующего спортивного директора бразильца Леонардо.

По информации источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и намерен отказаться от услуг Леонардо.

Под руководством бразильского спортивного директора «ПСЖ» удалось приобрести таких звезд мирового футбола, как Месси и Неймар, но клуб не смог преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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