«ПСЖ» связался со спортивным директором «Тоттенхэма»

Руководство «ПСЖ» связалось с управляющим директором лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, сообщает TuttoMercatoWeb.

Предполагается, что Паратичи является кандидатом на пост спортивного директора парижского клуба, после того, как появилась информация о возможном увольнении действующего спортивного директора бразильца Леонардо.

По информации источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и намерен отказаться от услуг Леонардо.

Под руководством бразильского спортивного директора «ПСЖ» удалось приобрести таких звезд мирового футбола, как Месси и Неймар, но клуб не смог преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».