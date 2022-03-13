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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

13 Марта 2022 • 18:51 Комментировать (1)
Страсбург
1:0
Монако
окончен

В матче 28-го тура Лиги 1 «Страсбур» с минимальным счетом победил «Монако» (1:0).

Победу хозяевам принес точный удар защитника Александр Джику.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин заменил Желсон Мартинша на 73-й минуте. За время оставшееся до конца матча россиянин не смог спасти свою команду от поражения.

«Монако» по-прежнему находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» набрал 47 очков и поднялся на третье место.

В следующем туре монегаски на своем поле примут «ПСЖ», «Страсбур» на выезде сыграет против «Лорьяна».  

Протокол игры  
Страсбург 1:0Монако
(1:0) Джику Александр23'   
Селс МатцПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноДжику АлександрГильберт ФредерикСиссоко ИбраимаПрчич Саньин   65'Беллегард Жан-Рикнер  87' (Аолу Жан-Эде (  87') Льенар Димитри  79' (Каси Антони (  79') Ажорк ЛюдовикГамейро Кевин  79' (Диалло Хабиб (  79')
Запасные: Сахи ДионКавасима ЭйдзиУорис МаджидФила КаролMarvin Gilbert
Нюбель АлександрСидибе Джибриль  46' (Скардовелли Вандерсон (  46') Дисаси АксельБадьяшиль БенуаЯкобс ИсмаилЧуамени Орельен   4'Фофана ЮссуфЖелсон Мартиньш  73' (Головин Александр (  73') Лукас Жан  66' (Бен-Йеддер Виссам (  66') Диоп Софьян   43'Фолланд Кевин  72' (Боаду Мирон (  72')
Запасные: Манноне ВитоФабрегас СескАгилар РубенМатазо ЭлиоМатсима КрисленКайо Энрике
13 марта. Стадион "де ла Мейно".

 

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Монако Лига 1 Александр Головин
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окончен ПСЖ 3:0 Бордо 1.13 9.00 21.00
окончен Клермон 0:2 Лорьян
окончен Метц 0:0 Ланс
окончен Страсбург 1:0 Монако 2.55 3.15 2.95
окончен Анже 0:1 Реймс 2.35 2.90 3.65
Идет 13 минута Лион 0:1 Ренн 2.12 3.50 3.50
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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