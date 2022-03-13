«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

В матче 28-го тура Лиги 1 «Страсбур» с минимальным счетом победил «Монако» (1:0).
Победу хозяевам принес точный удар защитника Александр Джику.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин заменил Желсон Мартинша на 73-й минуте. За время оставшееся до конца матча россиянин не смог спасти свою команду от поражения.
«Монако» по-прежнему находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» набрал 47 очков и поднялся на третье место.
В следующем туре монегаски на своем поле примут «ПСЖ», «Страсбур» на выезде сыграет против «Лорьяна».
Протокол игры
|(1:0) Джику Александр23'
Селс Матц•Перрен Люка•Ньямси Жерзино•Джику Александр•Гильберт Фредерик•Сиссоко Ибраима•Прчич Саньин • 65'Беллегард Жан-Рикнер 87' (Аолу Жан-Эде ( 87') •Льенар Димитри 79' (Каси Антони ( 79') •Ажорк Людовик•Гамейро Кевин 79' (Диалло Хабиб ( 79')
Нюбель Александр•Сидибе Джибриль 46' (Скардовелли Вандерсон ( 46') •Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Якобс Исмаил•Чуамени Орельен • 4'Фофана Юссуф•Желсон Мартиньш 73' (Головин Александр ( 73') •Лукас Жан 66' (Бен-Йеддер Виссам ( 66') •Диоп Софьян • 43'Фолланд Кевин 72' (Боаду Мирон ( 72')
13 марта. Стадион "де ла Мейно".