«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

В матче 28-го тура Лиги 1 «Страсбур» с минимальным счетом победил «Монако» (1:0).

Победу хозяевам принес точный удар защитника Александр Джику.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин заменил Желсон Мартинша на 73-й минуте. За время оставшееся до конца матча россиянин не смог спасти свою команду от поражения.

«Монако» по-прежнему находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» набрал 47 очков и поднялся на третье место.

В следующем туре монегаски на своем поле примут «ПСЖ», «Страсбур» на выезде сыграет против «Лорьяна».