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Чемпионат Франции. 1 лига

Ренату Саншеш пропустит ответный матч Лиги Чемпионов

13 Марта 2022 • 18:24 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» из-за травмы. Об этом сообщили представители французского клуба.

«Полузащитник получил травму двуглавой мышцы бедра», - говорится в сообщении.

Сообщается, что футболист получил повреждение в пятничной игре чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Примерные сроки восстановления – три недели, уточняется в сообщении.

В первом матче 1/8 финала «Челси» выиграл у «Лилля» со счетом 2:0.

Это девятая травма подколенного сухожилия Саншеша в его карьере: 24-летний игрок уже пропустил 69 матчей из-за 18 различных повреждений.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренату Саншеш
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