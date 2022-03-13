Ренату Саншеш пропустит ответный матч Лиги Чемпионов

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» из-за травмы. Об этом сообщили представители французского клуба.

«Полузащитник получил травму двуглавой мышцы бедра», - говорится в сообщении.

Сообщается, что футболист получил повреждение в пятничной игре чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Примерные сроки восстановления – три недели, уточняется в сообщении.

В первом матче 1/8 финала «Челси» выиграл у «Лилля» со счетом 2:0.

Это девятая травма подколенного сухожилия Саншеша в его карьере: 24-летний игрок уже пропустил 69 матчей из-за 18 различных повреждений.