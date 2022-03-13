Безголевая серия Месси увеличилась до 7 матчей во всех турнирах

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжает безголевую серию из 7 матчей во всех турнирах.

Аргентинскому футболисту не удалось отличиться результативным действием в последнем матче французского гранда против «Бордо» (3:0) в рамках 28 тура Лиги 1. Лео провел на поле все 90 минут. Очередное доказательство сложной адаптации обладателя 7 Золотых мячей во Франции, который пока не может найти свою игру.

Последний гол Месси отпраздновал 6 февраля во французском первенстве в игре против «Лилля» (5:1).

За 18 матчей текущего розыгрыша нападающему удалось отличиться только дважды, при этом аргентинец отдал 10 результативных передач.