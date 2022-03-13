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Чемпионат Франции. 1 лига

Безголевая серия Месси увеличилась до 7 матчей во всех турнирах

13 Марта 2022 • 17:14 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжает безголевую серию из 7 матчей во всех турнирах.

Аргентинскому футболисту не удалось отличиться результативным действием в последнем матче французского гранда против «Бордо» (3:0) в рамках 28 тура Лиги 1. Лео провел на поле все 90 минут. Очередное доказательство сложной адаптации обладателя 7 Золотых мячей во Франции, который пока не может найти свою игру.

Последний гол Месси отпраздновал 6 февраля во французском первенстве в игре против «Лилля» (5:1).

За 18 матчей текущего розыгрыша нападающему удалось отличиться только дважды, при этом аргентинец отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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окончен ПСЖ 3:0 Бордо 1.22 6.80 13.00
Идет 36 минута Клермон 0:0 Лорьян 2.08 3.45 3.70
Идет 36 минута Метц 0:0 Ланс 3.45 3.55 2.13
Идет 36 минута Страсбург 1:0 Монако 2.48 3.15 3.10
Идет 36 минута Анже 0:1 Реймс 2.23 3.40 3.35
13.03  19:05 Лион ... Ренн 2.12 3.50 3.50
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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