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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино хочет вернуться в Англию

13 Марта 2022 • 13:42 Комментировать

Аргентинский специалист, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет покинуть Францию и переехать в Англию. Свое желание он не скрывает, сообщает Telefoot.

Напомним, что в парижском клубе Почеттино работает с января 2021 года. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют представители «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Почеттино как замену действующему наставнику команды Ральфу Рангнику.

Также СМИ писали о том, что у парижан готова замена для Почеттино. Главным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ» является Зинедин Зидан.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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