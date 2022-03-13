Почеттино хочет вернуться в Англию

Аргентинский специалист, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет покинуть Францию и переехать в Англию. Свое желание он не скрывает, сообщает Telefoot.

Напомним, что в парижском клубе Почеттино работает с января 2021 года. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют представители «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Почеттино как замену действующему наставнику команды Ральфу Рангнику.

Также СМИ писали о том, что у парижан готова замена для Почеттино. Главным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ» является Зинедин Зидан.