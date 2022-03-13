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Чемпионат Франции. 1 лига

«Труа» с минимальным счётом переиграл «Нант»

13 Марта 2022 • 01:01 Комментировать
Труа
1:0
Нант
окончен

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Труа» и «Нантом» завершился минимальной победой (1:0) хозяев поля.

Единственный мяч во встрече забил Ике Угбо после передачи Ксавье Шавалерина.

Три очка позволили «Труа» подняться выше по турнирной таблице, отойдя от 18-го места – зоны стыковых матчей за право сохранить прописку, на четыре очка.

Протокол игры  
Труа 1:0Нант
(1:0) Угбо Ике43'   
Галлон ГотьеПалмер-Браун ЭрикСальмье ЙоаннКонте Абду   47'Каборе ИссаТардьё ФлорианН'Гессан КуамеЛаруси Яссер  82' (Эль-Хаджам Уалид (  82') Мотиба Лебо  59' (Рипар Рено (  59') Шавалерин КсавьеУгбо Ике  77' (Дингом Тристан (  77')
Запасные: Себастьян РеноШамбос ДиланРодригес ЖерсонКамара МамадуAlexis Lefebvre
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто Андрей  55' (Букари Осман (  55') Паллуа Николя  15' (Траоре Шарль (  15'Сиприен Вилан  66') Аппиа ДеннисМутуссами СамуэльЧиривелья ПедроМерлин КвентинБлас Людовик  66' (Жеббель Виллем (  66') Саймон Мозес   63'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Кулибали КалифаLohann DoucetПетрич ДенисДе Са Роли ПерейраСилла Абдулайе
12 марта. Стадион "Стад де л'Об".

 

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окончен Монпелье 0:0 Ницца 3.10 3.40 2.30
окончен Труа 1:0 Нант 3.00 3.15 2.50
13.03  15:00 ПСЖ ... Бордо 1.22 6.80 13.00
13.03  17:00 Клермон ... Лорьян 2.08 3.45 3.70
13.03  17:00 Метц ... Ланс 3.45 3.55 2.13
13.03  17:00 Страсбург ... Монако 2.48 3.15 3.10
13.03  17:00 Анже ... Реймс 2.23 3.40 3.35
13.03  19:05 Лион ... Ренн 2.12 3.50 3.50
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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