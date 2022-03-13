«Труа» с минимальным счётом переиграл «Нант»

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Труа» и «Нантом» завершился минимальной победой (1:0) хозяев поля.
Единственный мяч во встрече забил Ике Угбо после передачи Ксавье Шавалерина.
Три очка позволили «Труа» подняться выше по турнирной таблице, отойдя от 18-го места – зоны стыковых матчей за право сохранить прописку, на четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Угбо Ике43'
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Сальмье Йоанн•Конте Абду • 47'Каборе Исса•Тардьё Флориан•Н'Гессан Куаме•Ларуси Яссер 82' (Эль-Хаджам Уалид ( 82') •Мотиба Лебо 59' (Рипар Рено ( 59') •Шавалерин Ксавье•Угбо Ике 77' (Дингом Тристан ( 77')
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей 55' (Букари Осман ( 55') •Паллуа Николя 15' (Траоре Шарль ( 15'•Сиприен Вилан 66') •Аппиа Деннис•Мутуссами Самуэль•Чиривелья Педро•Мерлин Квентин•Блас Людовик 66' (Жеббель Виллем ( 66') •Саймон Мозес • 63'Коло-Муани Рандаль
12 марта. Стадион "Стад де л'Об".