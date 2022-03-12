«ПСЖ» собирается устроить распродажу игроков

В летнее трансферное окно «ПСЖ» собирается избавиться сразу от шести игроков. Сообщается, что в их число входят Леандро Паредес, Идрисса Гуйе, Тило Керер, Левен Кюрзава, Юлиан Дракслер и Андер Эррера.

Также источник сообщает, что клуб покинет защитник Серхио Рамос. Летом он подписал с командой двухлетний контракт, но из-за травм в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах. Также сообщается,

Неймар и Месси останутся в клубе как минимум еще на один сезон.

Клуб будет стремиться построить будущую команду вокруг Маркиньоса, Верратти, Хакими, Доннаруммы, Нуну Мендеша и Кемпембе.