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Чемпионат Франции. 1 лига

Парижские ультрас требуют отставки президента «ПСЖ»

12 Марта 2022 • 20:42 Комментировать

Парижские ультрас требуют отставки президента «ПСЖ» после вылета клуба из Лиги чемпионов.

«Отставка руководства», — такое сообщение написала группа Collectif Ultras Paris в социальных сетях, призвав болельщиков присоединиться к ним и «показать наше недовольство… без насилия» во время воскресного матча Лиги 1 против «Бордо».

«В матче с «Бордо» в это воскресенье мы собираемся выразить свое недовольство и просим всех присутствующих болельщиков клуба объединиться в наших действиях без насилия», — добавили в CUP.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух игр со счетом 2:3 и вылетел из розыгрыша.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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