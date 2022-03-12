Парижские ультрас требуют отставки президента «ПСЖ» после вылета клуба из Лиги чемпионов.

«Отставка руководства», — такое сообщение написала группа Collectif Ultras Paris в социальных сетях, призвав болельщиков присоединиться к ним и «показать наше недовольство… без насилия» во время воскресного матча Лиги 1 против «Бордо».

«В матче с «Бордо» в это воскресенье мы собираемся выразить свое недовольство и просим всех присутствующих болельщиков клуба объединиться в наших действиях без насилия», — добавили в CUP.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух игр со счетом 2:3 и вылетел из розыгрыша.