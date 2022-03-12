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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»

12 Марта 2022 • 12:58 Комментировать

Лионель Месси и Неймар не собираются в ближайшее время уходить из «ПСЖ». Об этом сообщает L’Equipe.

Ранее во французских СМИ появились слухи о том, что оба футболиста оказались в немилости руководства парижского клуба из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

Как отмечают источники  L’Equipe, оба футболиста остаются в составе команды и не собираются ее покидать

Отметим, что действующий контракт Лионеля Месси с парижанами заканчивается летом 2023 года. Неймар имеет соглашение с «ПСЖ» до 2025 года, однако прошлым летом клуб пытался продать футболиста, но покупателей на бразильца не нашлось.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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