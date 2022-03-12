Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»

Лионель Месси и Неймар не собираются в ближайшее время уходить из «ПСЖ». Об этом сообщает L’Equipe.

Ранее во французских СМИ появились слухи о том, что оба футболиста оказались в немилости руководства парижского клуба из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

Как отмечают источники L’Equipe, оба футболиста остаются в составе команды и не собираются ее покидать

Отметим, что действующий контракт Лионеля Месси с парижанами заканчивается летом 2023 года. Неймар имеет соглашение с «ПСЖ» до 2025 года, однако прошлым летом клуб пытался продать футболиста, но покупателей на бразильца не нашлось.