Доннарумма обратился к болельщикам после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Вратарь французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался после вылета своей команды из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Парижане проиграли в 1/8 финала по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3).

Доннарумма признался, что для всех игроков «ПСЖ» произошедшее в Мадриде стало ударом, но такие поражения, по мнению молодого итальянца, закаляют характер и делают спортсменов сильнее. Теперь парижане вынуждены сконцентрироваться на том, чтобы добиться чемпионский титул во французской Лиге 1.

«Приложу максимум сил для достижения этой цели. Я всегда выкладываюсь на поле на сто процентов – ради команды, ради фанатов. Давайте двигаться дальше вместе. Вперёд, Париж!», – написал Джанлуиджи Доннарумма на своей странице в сети «Инстаграм».