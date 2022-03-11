«ПСЖ» готов удержать Мбаппе любой ценой

Владельцы парижской команды готовы пойти на всё для того, чтобы удержать в «ПСЖ» звёздного французского нападающего Килиана Мбаппе.

По информации L'Equipe, катарские владельцы «ПСЖ» хотят любой ценой сохранить 23-летнего французского футболиста в команде. Представители парижской команды возобновили переговоры с Мбаппе, но форвард намерен летом сменить клубную прописку и перебраться в мадридский «Реал».

Напомним, что после окончания этого сезона Килиан Мбаппе станет свободным агентом и сможет перейти в «Реал» бесплатно.