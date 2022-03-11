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«ПСЖ» определился с суммой, за которую готов продать Неймара

11 Марта 2022 • 11:57 Комментировать

Руководители «ПСЖ» хотят уже летом избавиться от звёздного бразильского нападающего Неймара.

По информации Marca, боссы парижской команды устали от постоянных проблем с бразильским футболистом. Отец Неймара постоянно конфликтует с руководством, а сам форвард большую часть времени проводит в лазарете. Парижане готовы летом продать бразильца в другую команду за 100 миллионов евро.

Напомним, что Неймар в этом сезоне провёл во французском чемпионате лишь 13 встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1
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