«ПСЖ» определился с суммой, за которую готов продать Неймара

Руководители «ПСЖ» хотят уже летом избавиться от звёздного бразильского нападающего Неймара.

По информации Marca, боссы парижской команды устали от постоянных проблем с бразильским футболистом. Отец Неймара постоянно конфликтует с руководством, а сам форвард большую часть времени проводит в лазарете. Парижане готовы летом продать бразильца в другую команду за 100 миллионов евро.

Напомним, что Неймар в этом сезоне провёл во французском чемпионате лишь 13 встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.