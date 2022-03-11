Ди Мария выбыл из строя на три недели

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в ближайшее время точно не поможет парижской команде.

По информации L'Equipe, 34-летний аргентинский футболист получил повреждение подколенного сухожилия в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Из-за этой травмы опытный полузащитник выбыл из строя минимум на три недели.

Напомним, что в этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.