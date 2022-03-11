«ПСЖ» собирается продать Неймара

Владелец парижской команды Тамим бин Хамад Аль-Тани готов этим летом расстаться с бразильским форвардом Неймаром.

По информации Sport.es, руководство парижской команды недовольно игрой 30-летнего бразильского футболиста, от которого в «ПСЖ» ждали гораздо большего. Боссы парижского клуба готовы в летнее межсезонье продать Неймара в другую команду. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Неймар провёл во французской лиге 13 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.