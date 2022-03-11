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Тренер «Монпелье»: Матч с «Реалом» показал, насколько хрупким может быть «ПСЖ»

11 Марта 2022 • 09:09 Комментировать

Наставник «Монпелье» Оливье Даль'Ольо в разговоре с журналистами высказался по поводу игры «ПСЖ» в ответном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Даль'Ольо сказал, что подобные матчи показывают, насколько хрупким может быть парижский клуб. Рулевой «Монпелье» отметил, что концовка сезона у «ПСЖ» будет весьма непростой. Оливье добавил, что парижане, скорее всего, всё равно выиграют титул, но такой командой очень сложно управлять.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, но в национальном чемпионате подопечные Маурисио Почеттино занимают уверенную первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье ПСЖ Лига Чемпионов Лига 1 Оливье Даль\'Ольо
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