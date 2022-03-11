Экс-вратарь «Реала»: Месси в «ПСЖ» - это полная катастрофа!

Бывший голкипер мадридского «Реала» Франсиско Буйо высказался по поводу слабой игры звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Буйо сказал, что Месси просто никудышный в этом сезоне, а его игра в «ПСЖ» полная катастрофа. Экс-вратарь отметил, что так считает не только он, но и многие болельщики и французская пресса. Франсиско добавил, что Лионель совершил ошибку, когда решил перейти в парижский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 17 матчей, в которых забил лишь два мяча, но сделал десять ассистов.