«Арсенал» и «Ливерпуль» – главные претенденты на Дэвида

«Арсенал» и «Ливерпуль» лидируют в борьбе за подписание нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

Футболист сборной Канады давно обозначил желание покинуть «Лилль» летом, а Англия является для него приоритетным вариантом. По данным Le10sport, за 22-летнего форварда развернётся борьба между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

За ситуацией также следит «Пари Сен-Жермен», рассматривающий Дэвида лишь как одну из множества альтернатив. Ещё одна заинтересованная сторона – миланский «Интер» – за последние месяцы не продвинулась в переговорах по игроку.

Джонатан Дэвид оценивается ресурсом Transfermarkt в 50 млн евро. В 36 матчах текущего сезона канадец записал в свой актив 17 забитых мячей.