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«Арсенал» и «Ливерпуль» – главные претенденты на Дэвида

10 Марта 2022 • 21:18 Комментировать
Лилль
...
Сент-Этьен
1.70 3.80 5.10
11.03 23:00

«Арсенал» и «Ливерпуль» лидируют в борьбе за подписание нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

Футболист сборной Канады давно обозначил желание покинуть «Лилль» летом, а Англия является для него приоритетным вариантом. По данным Le10sport, за 22-летнего форварда развернётся борьба между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

За ситуацией также следит «Пари Сен-Жермен», рассматривающий Дэвида лишь как одну из множества альтернатив. Ещё одна заинтересованная сторона – миланский «Интер» – за последние месяцы не продвинулась в переговорах по игроку.

Джонатан Дэвид оценивается ресурсом Transfermarkt в 50 млн евро. В 36 матчах текущего сезона канадец записал в свой актив 17 забитых мячей.

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ЛИЛЛЬ СЕНТ-ЭТЬЕН
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11.03  23:00 Лилль ... Сент-Этьен 1.67 4.10 5.20
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