Доннарумма рассказал, кто посоветовал ему перейти в «ПСЖ»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал журналистам о том, кто посоветовал ему перебраться в парижский клуб.

Доннарумма сказал, что на его решение перейти в парижскую команду серьёзно повлиял легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который в своё время выступал за «ПСЖ». Вратарь отметил, что приехать в Париж было его судьбой.

Напомним, что в этом сезоне Джанлиуджи Доннарумма провёл во французском чемпионате 11 поединков, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль. В «ПСЖ» итальянец перешёл прошлым летом из «Милана».