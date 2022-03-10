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Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма рассказал, кто посоветовал ему перейти в «ПСЖ»

10 Марта 2022 • 13:47 Комментировать

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал журналистам о том, кто посоветовал ему перебраться в парижский клуб.

Доннарумма сказал, что на его решение перейти в парижскую команду серьёзно повлиял легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который в своё время выступал за «ПСЖ». Вратарь отметил, что приехать в Париж было его судьбой.

Напомним, что в этом сезоне Джанлиуджи Доннарумма провёл во французском чемпионате 11 поединков, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль. В «ПСЖ» итальянец перешёл прошлым летом из «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма
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